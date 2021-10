« È una scelta che dispiace all'amministrazione ma è insindacabile in quanto attuata da imprenditori». Sono queste le parole pronunciate dal sindaco di Catania Salvo Pogliese per commentare la decisione di smontare in anticipo la ruota panoramica da parte della ditta che in estate aveva scelto il capoluogo etneo. Un'esperienza durata poco più di due mesi , che ha riscosso poco successo, anche per il luogo in cui è stata installata: il piazzale Raffaello Sanzio . Un punto della città da cui, pur stando in alto, non si gode di particolari visuali. Motivo per cui la questione aveva sollevato diverse polemiche tra i cittadini, residenti della zona ma non solo.

«In principio era stato scelto un sito limitrofo alla stazione - ha ricordato il primo cittadino etneo - Era iniziato il montaggio poi, però, il terreno ha ceduto e si è trovata quest'altra soluzione, che non ha trovato i benefici sperati dall'impresa». Per Pogliese, però, potrebbe trattarsi soltanto di un arrivederci: «Siamo sicuri che nell'estate del 2022 si possa immaginare una collocazione più coerente di una struttura». Il sindaco ha poi tenuto a ricordare che l'intera operazione «non ha comportato un esborso di risorse pubbliche, ma ha determinato un incasso per le casse (quello per il pagamento del suolo pubblico, ndr) di quello che era opportuno pagare».