Un violento temporale si sta abbattendo in questi minuti su Catania. Forti raffiche vento, abbondanti piogge e grandine, che hanno causato seri danni ad abitazioni ed esercizi commerciali. Da quanto si apprende dal Comune è stata registrata la presenza di feriti. «Si raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d’urgenza», si legge in un post di Palazzo degli elefanti.

Un fiume d'acqua ha travolto via Etnea. Piazza Stesicoro e piazza Carlo Alberto sono rimaste allagate per circa mezz'ora. In corso dei Martiri della Libertà un cartellone pubblicitario, a causa del vento, si è abbattuto su un'auto spezzandosi in due.

Anche in viale Vittorio Veneto, sebbene non della stessa entità di quelli verificatisi in via Sant'Euplio, si sono registrati danni causati dai rami sradicati dal vento. Danni alla copertura del PalaCannizzaro. Sono stati allertati i sanitari del 118, la protezione civile e i vigili del fuoco che, al momento, hanno compiuto 44 interventi a Catania e provincia.