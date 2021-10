I volontari della protezione civile di Adrano sono stati derubati, nel tardo pomeriggio di ieri, mentre erano impegnati a Catania in un intervento di messa in sicurezza di un albero abbattuto dal forte vento che si è abbattuto nel capoluogo etneo. I ladri hanno rubato una motosega utilizzata per la rimozione dei tronchi caduti su autovetture e sulla sede stradale. A denunciare il fatto gli stessi componenti della protezione civile.