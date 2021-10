Sistemi operativi, sito e i Totem Multimediali momentaneamente irraggiungibili. A comunicarlo è Acoset Spa, azienda che si occupa della gestione del servizio idrico in 20 Comuni dell'area pedemontana della provincia di Catania. Gli uffici della società informano l'utenza che i disservizi sono stati causati dal violento temporale che si è abbattuto ieri sul Catanese.

A non essere attive, in questo momento, sono anche le linee telefoniche. Acoset comunica, inoltre, che gli appuntamenti previsti per oggi sono cancellati e verranno riprogrammati direttamente dall'azienda e comunicati successivamente agli utenti interessati. «L'azienda - scrivono in una nota gli uffici - sta lavorando per ripristinare i servizi nel più breve tempo possibile e si scusa per eventuali disagi».