Sequestrati, in un esercizio commerciale di Misterbianco, 130mila articoli che riproducevano noti marchi commerciali presumibilmente contraffatti: portachiavi delle più note case automobilistiche. Mercedes, Audi, Toyota, BMW, e orologi marcati Casio . Tra gli articoli sequestrati anche giocattoli e articoli per la scuola con personaggi noti ai bambini, il cui rinvenimento ha destato particolare preoccupazione a causa della potenziale pericolosità dovuta alla sconosciuta composizione dei materiali e alla scarsa qualità costruttiva.

L'immissione in commercio di un così considerevole numero di prodotti illeciti a prezzi concorrenziali, secondo la guardia di finanza avrebbe influito negativamente sul mercato. Infatti, al momento del controllo delle Fiamme gialle, non sono stati esibiti documenti commerciali e fatture che attestassero la provenienza della merce e il regolare acquisto da operatori economici cinesi autorizzati all’esportazione in Italia. I responsabili dell'attività commerciali sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria per violazione in concorso di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali nazionali ed esteri atti a indurre in inganno il compratore.