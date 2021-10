Un dibattito all'americana con tempi contingentati, da svolgersi nella cavea del teatro di piazza Berlinguer, nel quartiere periferico Lineri. La data da segnare nel calendario è quella del prossimo 10 ottobre alle 18. A confrontarsi, con la moderazione della direttrice di MeridioNews Claudia Campese e l'organizzazione dell'osservatorio della Legalità, saranno i candidati a sindaco di Misterbianco.

«L'osservatorio ha voluto chiamare alla partecipazione la cittadinanza - si legge in una nota - nel momento di ritorno alla sovranità popolare, organizzando un dibattito tra tutti i candidati del terzo Comune sciolto per mafia in Sicilia che andrà al voto il prossimo 24 ottobre. Pensiamo di offrire alla città, e soprattutto alla generazione più giovane, un momento di confronto civile e utile per le sorti della nostra comunità».

L'evento verrà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina di Misterbianco Channel. Oltre all'ex sindaco Nino Di Guardo gli altri candidati sono Massimo La Piana, Marco Corsaro ed Ernesto Calogero.