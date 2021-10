«Con Giuseppe Russo è bastata una stretta di mano per raggiungere l’accordo, che riporta la pallavolo di vertice sulla televisione locale catanese . Del resto, non poteva che essere così: Giuseppe, oltre che le competenze, ha ereditato dal padre, l’indimenticabile Mimmo Russo , anche una sconfinata passione per la pallavolo». Con queste parole Luigi Pulvirenti , presidente della Sistemia Saturnia Acicastello , ha commentato l’accordo di partnership siglato con il gruppo Rmb, editore di MeridioNews e Sestarete, gestore in Sicilia di Radio Cuore, Radio Fantastica, Etna Radio e Radio Sportiva.

«Con Giuseppe Russo è bastata una stretta di mano per raggiungere l’accordo, che riporta la pallavolo di vertice sulla televisione locale catanese. Del resto, non poteva che essere così: Giuseppe, oltre che le competenze, ha ereditato dal padre, l’indimenticabile Mimmo Russo, anche una sconfinata passione per la pallavolo». Con queste parole Luigi Pulvirenti, presidente della Sistemia Saturnia Acicastello, ha commentato l’accordo di partnership siglato con il gruppo Rmb, editore di MeridioNews e Sestarete, gestore in Sicilia di Radio Cuore, Radio Fantastica, Etna Radio e Radio Sportiva.

Tutte le partite della stagione della Saturnia, in programma per il campionato 2012/22 della serie A3 di pallavolo saranno trasmesse in differita lunedì sera alle ore 22, su Sestarete, canale 215 del digitale terrestre. «La pallavolo per noi è davvero un fatto di famiglia - sottolinea Giuseppe Russo, ex atleta nelle file del Cas Belpasso, società gestita per trent’anni dalla sua famiglia - credo che questa stagione possa segnare il risveglio dell’enorme passione per questo sport. Che esiste nel nostro territorio - aggiunge Russo - e siamo felici di mettere Sestarete a disposizione di quest’obiettivo».

Si comincia lunedì 11 ottobre, con la differita di Sistemia Saturnia – Olimpia Galatina, la prima giornata di campionato in programma domenica 10 ottobre al PalaCatania, con fischio d’inizio alle ore 18 (info ticket sui social della Saturnia e su liveticket.it). Lo speaker ufficiale delle partite casalinghe della Sistema Saturnia Pallavolo, in programma al Palacatania, sarà Giuseppe Costa, giornalista e conduttore radiofonico di Radio Fantastica.