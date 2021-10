Non avrebbe gradito la cena preparata dalla moglie . Sarebbe stata questa, ieri sera, l'ultima occasione per cui un 29enne di Trecastagni ha picchiato la donna davanti alle figlie tutte minorenni (di un anno, sei, nove e 14 anni). La vittima ha contattato i carabinieri che sono intervenuti nell'abitazione e hanno arrestato l'uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali .

Non avrebbe gradito la cena preparata dalla moglie. Sarebbe stata questa, ieri sera, l'ultima occasione per cui un 29enne di Trecastagni ha picchiato la donna davanti alle figlie tutte minorenni (di un anno, sei, nove e 14 anni). La vittima ha contattato i carabinieri che sono intervenuti nell'abitazione e hanno arrestato l'uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Dopo avere lanciato il piatto nel lavandino, il 29enne avrebbe afferrato la donna per il collo tentando di strangolarla. In difesa della madre sarebbero intervenute le figlie. A quel punto, l'uomo avrebbe desistito, gridando alla moglie di abbandonare la casa e lanciandole i vestiti dalla finestra. Dopo avere capito che la donna aveva avvertito i carabinieri, l'avrebbe anche minacciata di farle togliere i figli.

La donna è stata trasportata alla guardia medica di Pedara dove il medico le ha diagnosticato un'«ecchimosi avambraccio destro, lesioni da iniziale strozzamento al collo con graffi emorragici, dolore in regione dorsale destra». La vittima ha denunciato l’uomo, raccontando ai militari i suoi comportamenti violenti. Una relazione iniziata 17 anni fa quando la donna aveva soltanto 14 anni. In occasione dell’ultima gravidanza, l'uomo avrebbe accusato la moglie sostenendo che il figlio in grembo era il frutto di una sua relazione extraconiugale: «Sei una (…), devi abortire. Tu lo sai con chi hai fatto questo figlio», sarebbero state le parole dell'uomo. Che sarebbe poi passato ai fatti con calci e pugni che avevano provocato alla donna la scheggiatura di un dente.

Negli anni, il 29enne avrebbe anche privato la vittima del cellulare e l'avrebbe addirittura costretta a seguirlo al lavoro per non lasciarla sola. Inoltre, in un periodo in cui la donna si era rifugiata a casa della madre, le avrebbe anche tagliato le gomme della macchina per costringerla e tornare a casa. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella familiare.