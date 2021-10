Il Comune di Mascalucia, in provincia di Catania, da domenica 10 ottobre sarà zona arancione. Lo prevede l’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe.

Le misure restrittive anti Covid, a causa dell’alto numero di positivi in rapporto ai vaccinati, saranno in vigore fino a mercoledì 20. In zona arancione - fascia di rischio alto - non è permesso spostarsi in un Comune diverso dal proprio senza valido motivo da autocertificare, oltre a essere preclusi gli spostamenti dalle 22 alle 5 del mattino per chi non è munito di gree-pass. Da sabato 9 ottobre intanto il resto della Sicilia dovrebbe fare ritorno in zona bianca, lasciando la fascia di rischio gialla e con questa l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto.