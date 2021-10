«Se non mu pigliava iu, su pigliava o che autru cristiano ( se non l'avessi preso io, l'avrebbe preso un'altra persona , ndr)». É stata questa la giustificazione di un passeggero in partenza dall' aeroporto di Catania Fontanarossa e diretto a Milano Malpensa che ha rubato un orologio di marca Taormina ai controlli di sicurezza prima degli imbarchi. A individuarlo, con l'oggetto nella tasca dei pantaloni, sono stati i poliziotti.

«Se non mu pigliava iu, su pigliava o che autru cristiano (se non l'avessi preso io, l'avrebbe preso un'altra persona, ndr)». É stata questa la giustificazione di un passeggero in partenza dall'aeroporto di Catania Fontanarossa e diretto a Milano Malpensa che ha rubato un orologio di marca Taormina ai controlli di sicurezza prima degli imbarchi. A individuarlo, con l'oggetto nella tasca dei pantaloni, sono stati i poliziotti.

A dimenticare l'orologio nuovo (ancora mai utilizzato e incartato in una confezione regalo) dentro la custodia all'interno della vaschetta utilizzata ai controlli è stato un passeggero in partenza per Napoli. Dopo qualche minuto, l'uomo si è accorto di non avere più la confezione regalo con all’interno l’orologio e lo ha segnalato al personale di polizia di frontiera. Gli agenti hanno individuato il ladro dai sistemi di videosorveglianza. Nelle immagini registrate si vede il passeggero diretto verso il capoluogo lombardo guardare dentro la busta e poi impossessarsi del pacchetto.

Una pattuglia lo ha raggiunto al gate 7 dove l'uomo era in attesa di imbarcarsi sul volo. Scoperto, ha tirato fuori l'orologio (della custodia si era già disfatto) dalla tasca dei pantaloni. Il 62enne è stato denunciato per furto aggravato, mentre l'orologio è stato restituito al legittimo proprietario. Qualche giorno fa, la stessa cosa era avvenuta con un tablet che era stato rubato da una 30enne catanese.