É del geometra di 42 anni Giuseppe Dell'Arte il cadavere ritrovato in un garage di un condominio in via Fiume, nella zona di Picanello a Catania. Accanto al corpo senza vita dell'uomo incensurato, i carabinieri del comando provinciale - che sono stati allertati da una telefonata anonima - hanno trovato anche quella che sarebbe l'arma del delitto: un taglierino. Intanto, la procura che ha avviato un'indagine e ha disposto l'autopsia sul cadavere per accertare le cause del decesso e l'orario della morte.