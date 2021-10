Un grave incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio sulla strada statale 284 Occidentale Etnea . All'altezza del chilometro 24,400, in contrada Fumata, nel territorio di Adrano, un' automobile e un motociclo si sono scontrati. Nell'impatto a perdere la vita è stato un 35enne . La vittima si trovava a bordo del mezzo a due ruote. Ferita una 51enne che si trovava nell'automobile.

La donna, passeggera di una Ford Mondeo, è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Cannizzaro dove è arrivata in codice rosso per un politrauma. Illeso il conducente della vettura. Tutte le persone coinvolte sono originarie di Bronte. Sul posto ci sono i carabinieri e il personale Anas. Al momento il traffico è bloccato in entrambe le carreggiate.