È di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale registratosi all'alba a Paternò all'incrocio tra piazza Carlo Alberto e via Circumvallazione. A scontrarsi per cause in corso di accertamento, due Smart For Four. L'impatto tra i due mezzi è stato piuttosto violento con pezzi di carrozzeria sparsi ovunque. Immediati i soccorsi.