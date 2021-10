Un 35enne di Caltagirone , già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato, ritenuto responsabile di maltrattamenti. L'azione dei carabinieri nei suoi confronti è scattata dopo la richiesta di aiuto di una 36enne , la moglie, che all'arrivo dei militari in via Parini, dove abitava la coppia, era dolorante per i colpi ricevuti, con numerosi ematomi alle gambe.

I carabinieri hanno quindi chiesto l'intervento del personale del 118, che ha trasportato la donna al Pronto soccorso di Caltagirone, dove i medici le hanno diagnosticato un trauma con ematoma alla gamba sinistra e stato d'ansa reattiva. Secondo quanto riferito dalla donna ai carabinieri, questa era solo l'ultima di una lunga serie di violenze, che hanno spinto così la 36enne a denunciare il marito.

L'uomo, con dei trascorsi giudiziari, si è scagliato con violenza contro la moglie per un like su un post pubblicato da un altro uomo su Facebook, con calci alle gambe e colpendola con scarpe dalla punta in acciaio. La donna ha potuto chiedere aiuto soltanto quando l'uomo si è allontanato per fare una telefonata. Il 35enne è stato associato al carcere di Caltagirone, in attesa di convalida del provvedimento.