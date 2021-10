Ancora Luca Moro , ancora tre punti conquistati dal Catania grazie ai suoi goal in una partita ricca di emozioni. Una vittoria meritata per i rossazzurri, che oggi pomeriggio hanno battuto 3-2 la Juve Stabia al Massimino , in una sfida nella quale non partivano certo con i favori del pronostico. E l’uomo del match è proprio quel Luca Moro, autore di una doppiett a, che sale così a sei reti in campionato. La sua media è quella di un goal segnato ogni settanta minuti, quelli giocati nel campionato in corso. Oltre ai goal, dal piede del giovane centravanti rossazzurro è partito anche l’assist per Russini , autore del momentaneo 2-0 per il Catania. Non solo luci per la formazione di Francesco Baldini , raggiunta sul pari a causa delle ormai immancabili dormite difensive che avevano permesso a Eusepi di segnare una doppietta in quattro punti.

Ancora Luca Moro, ancora tre punti conquistati dal Catania grazie ai suoi goal in una partita ricca di emozioni. Una vittoria meritata per i rossazzurri, che oggi pomeriggio hanno battuto 3-2 la Juve Stabia al Massimino, in una sfida nella quale non partivano certo con i favori del pronostico. E l’uomo del match è proprio quel Luca Moro, autore di una doppietta, che sale così a sei reti in campionato. La sua media è quella di un goal segnato ogni settanta minuti, quelli giocati nel campionato in corso. Oltre ai goal, dal piede del giovane centravanti rossazzurro è partito anche l’assist per Russini, autore del momentaneo 2-0 per il Catania. Non solo luci per la formazione di Francesco Baldini, raggiunta sul pari a causa delle ormai immancabili dormite difensive che avevano permesso a Eusepi di segnare una doppietta in quattro punti.

Stavolta però il carattere degli etnei ha fatto la differenza e il 3-2 segnato al 64’ da Moro, complice una carambola di Troest, ha messo in cassaforte il successo dei padroni di casa, mai realmente a rischio fino al termine del match. Il Catania sale così a quota dieci punti in classifica e guarda con ottimismo ritrovato il prosieguo del campionato, a cominciare dalla trasferta in programma domenica prossima sul campo della Virtus Francavilla. Domani però in casa rossazzurra si dovrà pensare a un altro appuntamento di certo non meno importante, con i soci di Sigi chiamati a eleggere ancora una volta il CdA e immettere nuovi capitali nelle casse del club etneo, senza trascurare la necessità di prendere una decisione definitiva sulla cessione in affitto della gestione del centro sportivo rossazzurro.