Lo scrutino per le elezioni amministrative a Giarre procede a rilento, ma nell'aria c'è già la sensazione che la partita possa chiudersi al primo turno. Quando sono state scrutinate una manciata di sezioni, Leo Cantarella ha dalla sua uno scarto importante rispetto agli avversari. Figlio d'arte - il padre fu sindaco tra anni Settanta e Ottanta - Cantarella si è presentato al via sostenuto da sei liste civiche, ma con un'impronta partitica non indifferente. Una coalizione che abbraccia l'area del Pd, Fratelli d'Italia e figure vicine alla Cgil. Al momento si attesta sopra il 60 per cento , ben oltre il quorum del 40 per cento che consente l'elezione diretta e - al momento - anche il premio di maggioranza in Consiglio comunale.

Secondo è Leo Patanè. L'avvocato sostenuto da Forza Italia e Democrazia Cristiana, oltre che da tre liste civiche. Per lui, che in campagna elettorale ha avuto anche il sostegno degli ex deputati regionali Nino Amendolia e Biagio Susinni, il consenso al momento è fermo a poco più del 25 per cento. Per la squadra di Patanè la speranza, che con il passare dei minuti sembra affievolirsi sempre più, era quella di riuscire a strappare il ballottaggio per poi giocarsela tra 15 giorni con la possibilità di stringere alleanze.

Nel comitato elettorale di corso Italia, il disappunto è percepibile. E in qualche modo indirizzato anche nei confronti di Angelo D'Anna. Il sindaco uscente, sostenuto soltanto dalla lista Città Viva, è il principale sconfitto di queste Comunali, con poche decine di preferenze a proprio favore. Una performance migliore avrebbe in qualche modo eroso il consenso per Cantarella, dando la possibilità a Patanè di arrivare al secondo turno. «Mi aspettavo qualcosa di più, ho perso, c'è poco da dire - dichiara a MeridioNews il primo cittadino uscente - C'è una legge elettorale che porta tanti voti con il trascinamento, cinque anni fa era diverso. L'opera di denigrazione scontenta tutti, anche altri miei competitor. Quando si semina zizzania, poi si raccoglie tempesta».

D'Anna parla anche del prossimo sindaco: «Nella sua coalizione ha raccolto un po' di tutto, bisogna capire quanto queste forze continueranno a stare insieme a sostenerlo sul lungo periodo». Quale sarà il futuro di D'Anna? «Ci penserò, ho un gruppo che mi segue e con loro mi confronterò - continua l'ormai ex sindaco - Spiace come è andata perché questa amministrazione ha fatto tanto, ci sono tanti progetti finanziati che vedranno la luce nel giro di poche settimane. Sono contento di poter dire che tutti i voti che sono arrivati sono voti liberi, privi di qualsiasi condizionamento».

Male anche Patrizia Lionti, già assessora della giunta D'Anna e presentatasi con la lista Impegno Comune, e il 27enne Elia Torrisi che, dopo la candidatura alle Europee del 2019, è sceso in campo con la lista Giarre 2050.