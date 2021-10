Comunali 2021 ad Adrano, tutti i risultati

Affluenza: 54,68%

Sezioni scrutinate: - (Dati non definitivi)

GAETANO BIRTOLO

129 VOTI 1,79 %

Salvare Adrano





VINCENZO CALAMBROGIO

774 VOTI 10,74%

Movimento Cinque stelle, Adrano Bene Comune, Partito democratico









FABIO MANCUSO

2100 VOTI 29,14%

Adraniti sempre, Rinasce Adrano, Movimento per Adrano









CARMELO PELLEGRITI

2868 VOTI 39,80%

Mettiamoci il cuore, Il quadrifoglio, Fratelli d'Italia, Udc, Insieme si può





AGATINO PERNI

1335 VOTI 18,53%

Adrano protagonista, Adrano siamo noi, Sfida collettiva Agatino Perni

Sono cinque i candidati a sindaco ad Adrano. Cinque le liste per il Consiglio comunale e 22 gli assessori designati. Il centrodestra si è schierato con il centrista Carmelo Pellegriti. In corsa c'è anche Fabio Mancuso, in passato esponente del Movimento per le autonomie di Raffaele Lombardo. L’asse Pd-M5S punta su Vincenzo Calambrogio ma in campo ci sono anche i civici Agatino Perni e Gaetano Birtolo.