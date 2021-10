«Sto festeggiando con gli amici che mi hanno sostenuto in questa campagna elettorale. La mia vittoria ha significato un ritorno della politica». Sono le prime parole di Pippo Greco da sindaco di Grammichele, a MeridioNews. Uomo vicino all'ex presidente della Regione e fondatore del Movimento per l'Autonomia Raffaele Lombardo del Centro, Greco conquista la città del Calatino, strappandola a Giuseppe Purpora, candidato del Partito democratico e Movimento Cinquestelle. Greco definisce la sua vittoria come la vittoria all'insegna «della partecipazione - continua Greco - Meno social e più contatto con la gente. L'amministrazione precedente non ha avuto una chiara visione della città. Noi abbiamo tentato di dare una prospettiva, parlando di recupero di alcune infrastrutture e artigianato». Un ritorno della politica ma non dell'Mpa, sottolinea Greco: «Nella mia lista civica ci sono i tratti autonomisti, ma non lo definirei un ritorno del partito», sottolinea. L'alleanza tra Partito democratico e Movimento Cinquestelle non riconferma Purpora, che si attesta dietro Greco. Seguono Malaspina, candidato civico, appartenente dell'area del centrodestra, e Antonio Aiossa, con la lista Meglio Dopo.