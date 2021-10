La città di Luigi Sturzo diventa laboratorio per le prossime Regionali, almeno per il centrosinistra. Ci ha pensato Fabio Roccuzzo, eletto sindaco, a mettere insieme Partito democratico e Movimento 5 stelle. Una vittoria con 15 punti percentuali in più rispetto a Sergio Gruttadauria, vicesindaco uscente sostenuto da otto liste e da un centrodestra compatto.