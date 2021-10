Una donna di circa tenta anni è stata investita, questa mattina, in via Scala vecchia , a Paternò . Al momento dell’incidente, uscita da un panificio della zona mentre era intenta ad attraversare la strada per raggiungere la propria autovettura. La donna è stata investita da una Ford Focus condotta da un settantenne che si è immediatamente fermato per soccorrere la giovane donna. Nella zona erano presenti i vigili urbani di Paternò (impegnati nel regolare il traffico tra via Scala vecchia e via Balatelle per la presenza di operai dediti alla potatura e scerbatura) i quali sono immediatamente intervenuti.

Una donna di circa tenta anni è stata investita, questa mattina, in via Scala vecchia, a Paternò. Al momento dell’incidente, uscita da un panificio della zona mentre era intenta ad attraversare la strada per raggiungere la propria autovettura. La donna è stata investita da una Ford Focus condotta da un settantenne che si è immediatamente fermato per soccorrere la giovane donna. Nella zona erano presenti i vigili urbani di Paternò (impegnati nel regolare il traffico tra via Scala vecchia e via Balatelle per la presenza di operai dediti alla potatura e scerbatura) i quali sono immediatamente intervenuti.

In corso di accertamento le cause dell’incidente: l’uomo sarebbe stato abbagliato dal sole che non gli avrebbe permesso di avere una perfetta visuale. Ma si tratta solo di una ipotesi ancora al vaglio della polizia locale. Sul posto il personale medico del 118 che ha soccorso la donna per poi trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale Santissimo Salvatore. Le condizioni della ferita non sarebbero preoccupanti.