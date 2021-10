Nel feudo di Diventerà bellissima , il partito guidato da Nello Musumeci e amministrato per cinque anni dal segretario regionale e fedelissimo del presidente Gino Ioppolo , è stato inviato «l'avviso di sfratto» al governatore . L'ex inquilino - che non si è ricandidato lanciando la corsa di Sergio Gruttadauria - cede la fascia tricolore all'uomo che ha consacrato la vittoria del centrosinistra. Coalizione, quest'ultima, in cui l'eroe del momento è Fabio Roccuzzo . In uno dei pochi Comuni in cui il centrodestra andava compatto, Roccuzzo è riuscito ad accaparrarsi la poltrona da primo cittadino con un divario di 15 punti percentuali in più rispetto agli avversari.

«Sono il sindaco più votato a Caltagirone da quando esiste l'elezione diretta», ha detto Roccuzzo nel corso del programma Direttora d'aria, andato in onda su Radio Fantastica-RMB. L'alleanza Pd-M5s, con il sostegno di Cento Passi per la Sicilia di Claudio Fava, dunque ha dato i suoi frutti. E il riferimento alla tanto discussa alleanza in vista delle regionali è presto fatto.

La vittoria è stata celebrata alla presenza del segretario dem Anthony Barbagallo e del sottosegretario M5s Giancarlo Cancelleri, in quello che è un successo che fa sperare bene la sinistra che, al contrario del centrodestra, ha sempre avuto difficoltà a trovare l'unità. «Un esperimento bellissimo, se tutti avessero questo epilogo varrebbe la pena sperimentarli tutti - ha ironizzato Roccuzzo -, perché abbiamo scoperto il valore dell'unità con un programma condiviso dalle associazioni di categoria, di volontariato e dal mondo civico che ha avuto un ruolo determinante».

In quello che ormai balza agli onori delle cronache come il modello Caltagirone. «Spero che Caltagirone che verrà (nome della lista a sostegno di Roccuzzo sindaco, ndr) diventi la Sicilia che verrà». Insomma, il trionfo calatino apre le porte alla quadra tra le forze di centrosinistra. «Serve un fronte forte contro i sovranisti per riscoprire il valore dell'unità e del buon governo - ha concluso Roccuzzo -. Mi piacerebbe molto che questo modello possa essere emulato».