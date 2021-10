Nella città del Calatino, la lista Bella Storia che ha sostenuto il neosindaco Nunzio Vitale conquista 11 posti nell'aula consiliare. L'ex primo cittadino Giuseppe Limoli siederà tra i banchi dell'opposizione come primo dei non eletti. La sua lista Lisata Ramacca per amore - Limoli sindaco completerà le fila dell'opposizione con tre nomi. Nessun seggio per le altre tre liste a sostegno di Teresa Corallo, Teresa Lanzafame e Salvatore Albelice.