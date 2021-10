Un 33enne di Tremestieri Etneo è stato arrestato su disposizione della procura. L'uomo, indagato per maltrattamenti in famiglia, sin dal 2015 maltrattava la compagna con la quale ha avuto anche un figlio. Le indagini, partite sei anni fa, hanno potuto far luce sul comportamento aggressivo dell'uomo che, oltre alle violenze, era solito controllare continuamente il computer e il telefono della compagna.

Un 33enne di Tremestieri Etneo è stato arrestato su disposizione della procura. L'uomo, indagato per maltrattamenti in famiglia, sin dal 2015 maltrattava la compagna con la quale ha avuto anche un figlio. Le indagini, partite sei anni fa, hanno potuto far luce sul comportamento aggressivo dell'uomo che, oltre alle violenze, era solito controllare continuamente il computer e il telefono della compagna.

A luglio del 2020, dopo l'ennesimo accesso al profilo social della compagna, l'uomo aveva dedotto erroneamente che quest'ultima fosse interessata a un altro. Motivo per cui la donna è stata picchiata e insultata davanti al figlio, anche con sputi in faccia. Queste situazioni avevano spinto la 31enne a interrompere il rapporto con l'uomo che, nonostante tutto, lo scorso 6 settembre, l'aveva tempestata di minacce tramite messaggi in cui le diceva che avrebbe pagato per la sua scelta di troncare il rapporto. Il giorno successivo, l'uomo ha tentato di introdursi all'interno dell'abitazione, dove la donna abitava insieme ai suoi genitori, alla sorella e al figlio.