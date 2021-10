Nuovo furto all' aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. Ancora una volta a essere preso di mira è stato il punto in cui avvengono i controllo con il metal detector . Nei giorni scorsi, un uomo ha notato un portafogli dimenticato da un altro passeggero in una vaschetta portaoggetti e ne è impossessato.

Nuovo furto all'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. Ancora una volta a essere preso di mira è stato il punto in cui avvengono i controllo con il metal detector. Nei giorni scorsi, un uomo ha notato un portafogli dimenticato da un altro passeggero in una vaschetta portaoggetti e ne è impossessato.

La denuncia è stata fatta dalla vittima. Poco dopo il portafogli è stato riconsegnato da un terzo passeggero che ha raccontato di averlo trovato in bagno. All'interno, però, non c'erano più soldi. Dalle registrazioni fatte dal sistema di videosorveglianza, è stato però ricostruire l'intera scena e individuare l'autore del furto.

Il ladro è stato raggiunto a bordo del velivolo che stava per partire in direzione di Venezia e denunciato per furto.