Un 25enne è stato denunciato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale per non essersi fermato all'alt della polizia. Il fatto è accaduto a Catania, nel quartiere Picanello, Durante un controllo della polizia, il giovane è stato fermato mentre era a bordo di uno scooter. Ma nonostante l'alt degli agenti, il 25enne si è dato alla fuga.

Dopo un lungo inseguimento, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo. Il 25enne è stato anche sanzionato per guida senza patente e per la mancanza della copertura assicurativa nel mezzo. Il veicolo utilizzato per la fuga veniva è stato sottoposto a sequestro.