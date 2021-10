Un minimo barico in ulteriore approfondimento tra la Sicilia e lo Ionio farà persistere condizioni di tempo spiccatamente perturbato sull'estremo Sud e innescherà un'intensa ventilazione, mediamente dai quadranti settentrionali, su tutto il meridione e su buona parte del centro. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta. La Protezione civile sul punto ha diramato un bollettino in cui, per la giornata di domani - 14 ottobre 2021 - viene indicata l'allerta di colore arancione per una parte della Sicilia orientale e per l'area di Messina. Il resto dell'Isola è nella fascia di rischio gialla.

Ad Acireale il sindaco Stefano Alì ha firmato un'ordinanza che dispone la chiusura delle scuole. Cancelli sbarrati anche al cimitero comunale e alla villa Belvedere. Disposta la chiusura «di attività o esercizi che abbiano sede in locali interrati o seminterrati o sul livello stradale», si legge nel documento. Stessa scelta anche al Comune di Aci Sant'Antonio. Per quanto riguarda Catania, in una nota inviata da Palazzo degli elefanti, i cittadini vengono «invitati alla massima prudenza».