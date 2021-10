Più che una forma di guerrilla gardening, un effetto della frustrazione di chi da diversi giorni, passando da via Vincenzo De Cristoforo , si trova a fare i conti - in auto, in bici e a piedi - con una grata per lo scolo delle acque bianche spostata. Per segnalare il potenziale pericolo, nella zona che si trova a Ognina alle spalle dell'ex motel Agip, qualcuno ha introdotto un ramo con annessa vegetazione, a mo' di albero.

Più che una forma di guerrilla gardening, un effetto della frustrazione di chi da diversi giorni, passando da via Vincenzo De Cristoforo, si trova a fare i conti - in auto, in bici e a piedi - con una grata per lo scolo delle acque bianche spostata. Per segnalare il potenziale pericolo, nella zona che si trova a Ognina alle spalle dell'ex motel Agip, qualcuno ha introdotto un ramo con annessa vegetazione, a mo' di albero.

In attesa che il Comune intervenga per sistemare la grata, l'effetto per adesso è quello di suscitare la curiosità di chi, a prima vista, pensa di trovarsi con una pianta cresciuta all'interno del canale di scolo.