Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 284 che, al momento, è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia con chilometri di coda. Due le persone rimaste ferite. Lo scontro frontale si è verificato in contrada Scalilli, in territorio di Paternò a 400 metri dall'autovelox entrato in funzione oggi. In particolare, lo scontro si è verificato al chilometro 42, mentre l'autovelox è stato installato al chilometro 42,800.