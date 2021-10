I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Catania, su delega della procura etnea, hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di pubblici ufficiali indagati, in concorso, per istigazione alla corruzione nell’ambito della procedura di esproprio per pubblica utilità di terreni adiacenti ad un importante sito della Sicilia orientale. L’attività investigativa è stata svolta in Sicilia, Puglia e Lazio.