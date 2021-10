Denunciate tre persone perché ritenute responsabili di porto di armi e oggetti atti a offendere. Il controllo, di carabinieri e personale della polizia municipale, è avvenuto a Caltagirone. I tre, tra cui due pregiudicati, sono stati fermati mentre procedevano a bordo di una macchina e trovati in possesso di coltelli. Due erano nella disponibilità di un 19enne, mentre un 27enne aveva un manganello telescopico in metallo e una piccola quantità di marijuana per uso personale.