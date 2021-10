È stato trovato nelle campagne di Nicolosi il corpo di Lucrezia Di Prima, 37enne che è scomparsa ieri da San Giovanni la Punta, in provincia di Catania. A indicare dove fosse il corpo è stato il fratello della vittima, che si sarebbe autoaccusato del delitto. Secondo quanto raccontato dall'agenzia di stampa Italpress, l’uomo ha detto che la sorella era morta e l'avrebbe uccisa lui, al momento senza fornire dettagli sulla dinamica e sul movente. L'ipotesi che prenderebbe corpo è che avrebbe agito al culmine una lite. Gli investigatori hanno trovato il cadavere nel luogo indicato dal fratello con ferite di arma da taglio. Non è certo che il delitto sia stato commesso nello stesso posto. L'arma non è stata trovata.