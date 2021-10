Un uomo di 53 anni è morto nell'incendio della sua abitazione, gravemente ferita la moglie. Le fiamme si sono sviluppate poco prima dell’1 di notte ad Adrano in via Cariola, nel quartiere San Filippo. L'uomo è rimasto intrappolato dentro casa , i vigili del fuoco lo hanno trovato fuori dalla camera da letto mentre, con molta probabilità, tentava di mettersi in salvo, fuggendo verso la terrazza di casa. La donna 47enne, invece, è riuscita ad arrivare sul balcone dell'abitazione e lì è rimasta bloccata.

Un uomo di 53 anni è morto nell'incendio della sua abitazione, gravemente ferita la moglie. Le fiamme si sono sviluppate poco prima dell’1 di notte ad Adrano in via Cariola, nel quartiere San Filippo. L'uomo è rimasto intrappolato dentro casa, i vigili del fuoco lo hanno trovato fuori dalla camera da letto mentre, con molta probabilità, tentava di mettersi in salvo, fuggendo verso la terrazza di casa. La donna 47enne, invece, è riuscita ad arrivare sul balcone dell'abitazione e lì è rimasta bloccata.

Stando a quanto ricostruito finora, il rogo avrebbe sorpreso la coppia nel sonno. Le fiamme si sarebbero sviluppate dal primo piano (probabilmente per un corto circuito, ma le cause sono ancora in fase di accertamento) per poi estendersi al secondo piano dell’abitazione dove si trova la camera da letto dove dormivano marito e moglie.

A prestare i primi soccorsi sono stati gli agenti della polizia del commissariato di Adrano. La donna, che presentava ustioni e gravi segni di intossicazione da fumo, è stata messa in salvo dai pompieri e trasportata all'ospedale Cannizzaro di Catania. Difficili i soccorsi a causa delle strade strette in zona. Sul posto sono intervenute anche diverse ambulanze e gli agenti della polizia scientifica per accertare le cause del rogo. In corso verifiche sulla staticità dell’immobile che, per il momento, resta inagibile.