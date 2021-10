Una violenta aggressione ai danni di una donna da parte del figlio. Il fatto è avvenuto sabato scorso nel quartiere popolare Librino ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi dalle forze dell'ordine. I poliziotti del reparto Volanti hanno arrestato il giovane che dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia.

Secondo la ricostruzione degli agenti tutto sarebbe cominciato da un diverbio per futili motivi. Subito dopo la vittima è stata aggredita fisicamente e verbalmente dal figlio. Costretta a scappare dall'abitazione ha trovato rifugio all'interno di un chiosco della zona. La donna, che presentava delle ferite, aveva già denunciato il figlio - pregiudicato e tossicodipendente - nel 2015 e nel 2017.

Adesso, dopo l'attivazione del protocollo codice rosso, è stata formalizzazione una nuova denuncia in cui la vittima ha riferito di altri recenti episodi di aggressione verbale e fisica da parte del giovane. La vittima è stata accompagnata e trattenuta in ospedale per le cure necessarie. Dopo di ciò il responsabile che è stato trovato ancora all’interno dell’appartamento dei genitori, è stato arrestato e condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.