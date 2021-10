A Tremestieri Etneo, dopo 15 giorni di chiusura, riapre la scuola materna di via Garro . Il plesso, che fa parte dell'istituto comprensivo De Amicis , è stato tra le strutture colpite dal violento temporale che si è abbattuto sul territorio catanese lo scorso 5 ottobre. Il forte vento e le piogge hanno causato il crollo di uno dei lucernari di plexiglass che fa da copertura a una parte all'asilo. Fortunatamente, nel pomeriggio in cui si è verificata la vicenda, nessun bambino era presente all'interno delle classi. Per fare in modo di ripristinare gli elementi che erano stati divelti, il giorno successivo il primo cittadino Santi Rando ha emesso un'ordinanza con cui disponeva la sospensione delle attività fino allo scorso 15 ottobre. Nella stessa ordinanza è stata prevista la temporanea chiusura degli altri locali scolastici e dei parchi della città, in modo da valutare la presenza di ulteriori danni.

A Tremestieri Etneo, dopo 15 giorni di chiusura, riapre la scuola materna di via Garro. Il plesso, che fa parte dell'istituto comprensivo De Amicis, è stato tra le strutture colpite dal violento temporale che si è abbattuto sul territorio catanese lo scorso 5 ottobre. Il forte vento e le piogge hanno causato il crollo di uno dei lucernari di plexiglass che fa da copertura a una parte all'asilo. Fortunatamente, nel pomeriggio in cui si è verificata la vicenda, nessun bambino era presente all'interno delle classi. Per fare in modo di ripristinare gli elementi che erano stati divelti, il giorno successivo il primo cittadino Santi Rando ha emesso un'ordinanza con cui disponeva la sospensione delle attività fino allo scorso 15 ottobre. Nella stessa ordinanza è stata prevista la temporanea chiusura degli altri locali scolastici e dei parchi della città, in modo da valutare la presenza di ulteriori danni.

Nel caso della scuola materna di via Garro il Comune aveva fissato la fine dei lavori, andati avanti anche durante i festivi, per sabato 16 ottobre. Ma, all'ordinanza del Comune, c'è stata la risposta della dirigente scolastica Tiziana Palmieri, che per questioni di cautela, già la scorsa settimana aveva chiesto agli uffici comunali un documento che seguisse alla conclusione dei lavori, per determinare «la fruibilità dell'edificio - come spiega a MeridioNews - Ho inoltrato la mia richiesta tramite pec. Era necessario un ulteriore sopralluogo con relativa certificazione che attestasse che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte. Stiamo parlando di una struttura frequentata da tanti bambini: la sicurezza è fondamentale. Ma fino alla conclusione della scorsa settimana non ho ricevuto rassicurazioni per iscritto». Il documento richiesto da Plamieri è stato inviato oggi dal Comune.

A confermarlo al nostro giornale è lo stesso Rando. «Dobbiamo rispettare il periodo in cui hanno efficacia le ordinanze - specifica il sindaco - I lavori nelle classi della scuola materna sono stati ultimati. Mentre, per una classe alle elementari, si è fatta la richiesta di ulteriori cinque giorni per completare le operazioni. Per la scuola materna di via Garro la dirigente desiderava un supporto in più da parte dell'ufficio Tecnico, che oggi è arrivato. I lavori sono stati programmati e ci siamo impegnati a concluderli entro i tempi stabiliti». Con una nota arrivata poche ore fa, il Comune ha infatti annunciato che i lavori per il ripristino del lucernario sono stati completati e l'attività avrebbe potuto già riprendere ieri, lunedì 18 ottobre, ma «la sezione bianca (una classe della scola materna, ndr) «lavorerà nell'atrio con appositivi separé, in attesa del ripristino». L'amministrazione, quindi, con la nota inviata oggi afferma che l'attività scolastica potrà riprendere già da domani.

Fra le attese fatte emergere dalla dirigente e i chiarimenti dell'amministrazione, rimangono le perplessità avanzate dai genitori. In questi giorni i genitori si sono riuniti in un'assemblea con le maestre e avevano messo in conto di organizzare un incontro davanti al palazzo comunale, che però non c'è stato. «Rimane un profondo sconforto per come è stata gestita la situazione», fa sapere la mamma di uno dei 100 alunni che frequentano le cinque sezioni dell'asilo. «Per i bambini la scuola quest'anno è iniziata il 24 settembre, già in ritardo di qualche settimana, proprio per riparare i lucernari - sottolinea la donna - Adesso, dallo scorso sei ottobre, sono costretti a rimanere a casa. È stato un disagio per loro ma anche per noi genitori. Ci auguriamo che tutto adesso possa procedere in piena sicurezza sicurezza».