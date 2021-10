Calci e pugni all'ex compagna all'uscita di scuola. Gli agenti delle volanti sono intervenuti in zona Barriera, dove la donna è stata aggredita sotto gli occhi della figlia di tre anni. L'uomo è stato arrestato per i reati di lesioni personali e di atti persecutori e, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida.