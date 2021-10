Sale l'attenzione per il primo caso di intossicazione da funghi nel Catanese. È stato accertato e trattato al Pronto soccorso dell’ospedale di Acireale, a seguito dell'ingerimento di un Chlorophyllum molybdites, un fungo dal gambo rettilineo, allungato e irritante del tratto gastro-intestinale. Una specie presente in America, Africa e nelle regioni temperate e sub-tropicali di tutto il mondo che, da qualche anno, risulta molto presente anche nel territorio etneo. Lo scorso anno sono stati sei i casi di intossicazione per questo tipo di fungo. Questa specie è facilmente confondibile con la ricercata Macrolepiota procera (Mazza di tamburo, volgarmente chiamata cappiddini), che è invece una specie commestibile e largamente raccolta e consumata.