Un accordo frutto del reale desiderio di valorizzare la pallavolo siciliana femminile, con l’obiettivo di dare a Catania il lustro che merita. Da oggi gli appassionati di volley potranno rivivere e conservare i momenti più belli delle gare di campionato della Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania su Sestarete, canale 215 del digitale terrestre. Il gruppo Rmb e la società etnea hanno infatti chiuso l’accordo che permette di seguire sull’emittente catanese tutte le gare ufficiali del campionato di Serie A2 di Casillo e compagne ogni martedì alle ore 22:00.

Antonio Bonaccorso, presidente della Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania, ha commentato così l’accordo di partnership con l’emittente siciliana: «Siamo davvero contenti di poter collaborare con una realtà del nostro territorio che valorizza quanto fatto dalla nostra società per lo sport catanese - dichiara - Il sostegno del gruppo Rmb ci permetterà di arrivare nelle case dei siciliani per far conoscere la Pallavolo Sicilia e avere dalla città di Catania un sostegno ancora più forte».

«C’è una grande soddisfazione da parte del nostro gruppo editoriale – sottolinea l’editore di Rmb, Giuseppe Russo – siamo contenti di sposare un'altra realtà importante per la città di Catania e per tutto il movimento siciliano. Tutte le gare andranno in differita ogni martedì sulla nostra emittente televisiva Sestarete. Amiamo lo sport grazie alla nostra grande passione». Il primo appuntamento è proprio per questa sera, martedì 19 ottobre, con la messa in onda in differita del derby siciliano fra Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania e PVT Egea Modica, match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A2 femminile.