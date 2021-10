Condannato a cinque anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. È questa la decisione nei confronti di Alfio Sciacca, amministratore unico della Grandi vivai società

agricola, a conclusione del processo celebrato col rito abbreviato. La decisione del gup etneo prende le mosse dall'inchiesta Pupi di pezza scattata nel febbraio 2019. Le indagini, condotte dalla guardia di finanza, fecero luce sui rapporti tra alcuni gruppi imprenditoriali catanesi e gli studi commercialisti. L'accusa agli imprenditori è l'evasione di un giro di imposte per circa 220 milioni di euro, che sarebbe stata garantita da un collaudato sistema fraudolento.