A pochi giorni dall'uccisione di Lucrezia Di Prima da parte del fratello Giovanni, i carabinieri sono intervenuti ieri, intorno alle 13.30, in via Grassi per una violenta lite in famiglia . I militari hanno arrestato un 22enne con l'accusa di avere tentato di assassinare il fratello di 18 anni . A chiedere l'intervento è stata la madre.

A pochi giorni dall'uccisione di Lucrezia Di Prima da parte del fratello Giovanni, i carabinieri sono intervenuti ieri, intorno alle 13.30, in via Grassi per una violenta lite in famiglia. I militari hanno arrestato un 22enne con l'accusa di avere tentato di assassinare il fratello di 18 anni. A chiedere l'intervento è stata la madre.

Giunti sul posto i militari hanno trovato evidenti segni di una colluttazione con oggetti rotti e la porta della cucina con il vetro distrutto. Diverse le tracce di sangue. Il 22enne è stato bloccato mentre cercava di aggredire il fratello minore, minacciandolo di morte. Portato al pronto soccorso, il giovane ha continuato a inveire.

La madre ha raccontato che il figlio maggiore è tossicodipendente da cocaina e crack, oltre che un consumatore abituale di alcol. Il tentato omicidio sarebbe stato evitato per l'intervento della donna e di un altro fratello minorenne. Già in passato il 22enne si sarebbe comportato in maniera violenta. In attesa di decisioni dell'autorità giudiziaria, il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Noto.