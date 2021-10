Un'autocarro a due piani sovrapposti per il trasporto di autoveicoli ha preso fuoco, per cause ancora da accertare, lungo l'autostrada A18 Catania-Messina, in direzione del capoluogo etneo e all'altezza dello svincolo per Giarre. Lungo l'arteria si registrano lunghe code e si procede a una sola corsia. Sul posto i vigili del fuoco di Riposto e i colleghi provenienti dal comando provinciale di Catania di via Cesare Beccaria.