I finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania hanno eseguito un’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari, nei confronti di Giuseppe Milici, originario di Ragalna, in quanto ritenuto responsabile del delitto di illecita coltivazione di sostanza stupefacente. Il 29 luglio scorso i baschi verdi del capoluogo, dopo lunghi appostamenti e perlustrazioni in terreni impervi, avevano individuato e sottoposto a sequestro, nei terreni vicini a Misterbianco, un’estesa piantagione costituita da 740 piante di marijuana.