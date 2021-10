In occasione del mese dedicato alla salute della donna e alla prevenzione oncologica , per domenica 24 ottobre , l'azienda sanitaria provinciale di Catania, in sinergia con la Rete oncologica senologica della Sicilia, promuove una giornata di sensibilizzazione alla prevenzione oncologica e agli screening mammografico e ginecologico, gratuiti e rivolti alle donne di età compresa fra 50 e 69 anni e fra 25 e 64 anni .

In occasione del mese dedicato alla salute della donna e alla prevenzione oncologica, per domenica 24 ottobre, l'azienda sanitaria provinciale di Catania, in sinergia con la Rete oncologica senologica della Sicilia, promuove una giornata di sensibilizzazione alla prevenzione oncologica e agli screening mammografico e ginecologico, gratuiti e rivolti alle donne di età compresa fra 50 e 69 anni e fra 25 e 64 anni.

Fino a domenica 24 ottobre sarà pertanto possibile prenotare l'esame mammografico al numero verde 800.894007, negli ambulatori di Catania (poliambulatorio di via G. D'Annunzio), Acireale (Pta), Biancavilla (ospedale nuovo) e Pedara (poliambulatorio di via Etnea, 56), oltre che gli appuntamenti per eseguire il test di screening ginecologico in alcuni Consultori familiari.