Si sono dati appuntamento davanti lo stabilimento di Pfizer. Lavoratori e sigle sindacali uniti per chiedere chiarezza all'azienda farmaceutica statunitense, attiva alle pendici dell'Etna dal 1959 con un sito produttivo di 140mila metri quadrati. «Abbiamo saputo, tramite la rappresentanza sindacale unitaria che la settimana scorsa abbiamo perso la produzione per il mercato della Cina», spiega Alfio Avellino, segretario di Uiltec Catania. Sotto la lente d'ingrandimento alcuni prodotti dell'area non penicillinica, tra cui il Tygacil, antibiotico del gruppo delle glicilcicline che agisce bloccando la crescita dei batteri che provocano le infezioni. Altro farmaco che potrebbe scomparire dalle linee di produzioni è il Tazocin, anche questo utilizzato per contrastare le infezioni batteriche.