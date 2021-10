«Di fronte alla morte di Lucrezia tutti desideriamo interpellare Gesù e ritrovare la forza di amare». Sono queste le parole con cui il vicario del vescovo, monsignor Salvatore Genchi, ha iniziato l'omelia della messa per celebrare i funerali della 37enne uccisa dal fratello Giovanni Di Prima. «Il dolore della famiglia deve diventare la preghiera di tutta la comunità di San Giovanni La Punta». Ed è proprio nel sagrato della chiesa madre della cittadina del Catanese che oggi pomeriggio sono state celebrate le esequie di Lucrezia Di Prima.

«Un tragedia familiare che sconvolge», ha detto don Domenico Cosentino, il parroco della chiesa madre che ha sottolineato che ad averlo colpito è stata soprattutto la richiesta dei genitori di pregare per il loro figlio minore che si è autoaccusato del delitto della 37enne. Il movente resta ancora nebuloso anche se il giovane, interrogato dai carabinieri, aveva detto che la sorella era diventata «un peso per tutta la famiglia». Un dato, però, che non trova riscontro anche perché tra i familiari nessuno sapeva delle sue convinzioni. «Una comunità che si ferma in segno di rispetto - ha dichiarato il sindaco Antonino Bellia - per il dolore di una famiglia che ha perso due figli e sta vivendo una tragedia immane».

Compiuto il delitto mentre i genitori erano a una gita, il 22enne ha avvolto il corpo con sacchi di plastica neri e lo ha portato con la sua auto nelle campagne di Tarderia nel territorio di Nicolosi. Dopo la denuncia di scomparsa fatta ai carabinieri, il fratello ha fatto ritrovare il cadavere della donna confessando di averla uccisa. L'arma del delitto - un coltello da caccia - è stato trovato dai carabinieri in un garage, dove il giovane l'aveva nascosta dopo averla ripulita. Ma, sembra, non bene, tanto che sarebbero state trovate tracce di sangue. Intanto, dopo l'interrogatorio di garanzia di ieri, Giovanni Di Prima è rimasto in carcere e il suo avvocato Umberto Terranova ha annunciato la volontà di chiedere la perizia psichiatrica.