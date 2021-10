Un'area attrezzata per lo sport e il tempo libero al Parco Gioeni; la riqualificazione di piazza 2 Giugno, in viale Mario Rapisardi, la progettazione di tre zone scolastiche in altrettante aree cittadine o, ancora, la riforestazione dei parchi Gemmellaro, Ghandi, Lizzio e Fenoglietti con aree di sgambamento per cani. Sono i quattro progetti varati dalla giunta guidata dal sindaco Salvo Pogliese e rimessi al vaglio dei catanesi nell'ambito della legge regionale che destina il 2 per cento delle somme trasferite dalla Regione Siciliana per essere spese con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. A disposizione ci sono duecentomila euro e l'individuazione del soggetto contraente avverrà entro il 2021.