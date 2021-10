Un grosso incendio, che ha distrutto tre automobili, si è sviluppato questa sera intorno alle 20 a Valverde , lungo via Vittorio Emanuele, all'ingresso del territorio del paese. Non è chiaro se l'auto da cui è partito il rogo fosse in fila o parcheggiata. In breve tempo le fiamme si sono propagate ad altri due mezzi che invece erano parcheggiati lungo l'arteria .

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Acireale ma per i mezzi non c'è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri che hanno chiuso temporaneamente la strada al traffico veicolare per consentire le operazioni di spegnimento. La matrice dell'incendio non è del tutto chiara e sulla vicenda, secondo quanto accertato da MeridioNews, sono in corso degli accertamenti da parte delle forze dell'ordine.