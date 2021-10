Travolti medico e infermiera del 118 mentre stavano prestando soccorso agli occupanti di una Fiat Panda rimasta coinvolta in un incidente autonomo . Il fatto è avvenuto ieri sera poco dopo le 23.30 sulla strada statale 121 in contrada Valcorrente - direzione Catania - nel territorio di Belpasso .

Stando a quanto ricostruito finora, a un certo punto, contro l'ambulanza e la Panda sarebbe arrivata una Golf Volkswagen impattando violentemente: il medico sarebbe finito al di là del guardrail laterale, mentre l'infermiera è caduta sull'asfalto. Sul posto sono giunte altre ambulanze che hanno soccorso i feriti - tra cui anche uno degli occupanti della Panda - che sono stati portati negli ospedali di zona. Non si conoscono le loro condizioni. Illesa la coppia a bordo della Golf.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paterno per i rilievi del caso e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi rimasti incidentati. La statale in direzione Catania è rimata chiusa per diverse ore con traffico deviato su strade secondarie. Presente anche personale Anas. Ancora da ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.