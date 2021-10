Ha fatto irruzione in un negozio con il volto coperto da una mascherina e armato di pistola. Così un rapinatore si è presentato davanti al titolare dell'esercizio commerciale che si trova a Catania. Il fatto è accaduto ieri mattina e il malvivente è riuscito a portare via l'incasso.

Ha fatto irruzione in un negozio con il volto coperto da una mascherina e armato di pistola. Così un rapinatore si è presentato davanti al titolare dell'esercizio commerciale che si trova a Catania. Il fatto è accaduto ieri mattina e il malvivente è riuscito a portare via l'incasso.

Dalle telecamere di sicurezza, però, gli agenti sono riuscito a individuare il responsabile. Si tratta di un noto pregiudicato di 57 anni - A.C. le iniziali - con precedenti per lo stesso tipo di reato e per stupefacenti. L'uomo è stato rintracciato poche ore dopo a San Cristoforo. Nella sua abitazione è stato trovato il giubbotto indossato dal rapinatore. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 57enne è stato portato in carcere. Al momento non è escluso che sia responsabile anche di altre rapine commesse nei giorni precedenti.