Quasi una tonnellata e mezzo di materiale ferroso è stata sequestrata nei giorni scorsi dai carabinieri in provincia di Catania. A partecipare ai controlli sono stati i militari del Noe e del Centro anticrimine natura dei carabinieri forestali. I rifiuti speciali erano trasportati a bordo di mezzi non idonei e soprattutto condotti da persone che non erano autorizzarli a gestirli.