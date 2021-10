Si sono conclusi i lavori al Parco Borsellino eseguiti dalla squadra del cantiere lavoro. La squadra degli allievi, il tutor e il direttore dei lavori Mauro Malizia , hanno tolto le transenne all'area interessata, riconsegnandola alla collettività. È stata riqualificata l'area parcheggio con la messa in posa della pavimentazione autobloccante e sono stati ripristinati i servizi di acqua e luce . Un muro perimetrale che delimita le aiuole è stato realizzato in pietra lavica anti-vandalismo e sono state installate le delimitazioni per inibire l'ingresso delle automobili nelle aree interne del parco.

Si sono conclusi i lavori al Parco Borsellino eseguiti dalla squadra del cantiere lavoro. La squadra degli allievi, il tutor e il direttore dei lavori Mauro Malizia, hanno tolto le transenne all'area interessata, riconsegnandola alla collettività. È stata riqualificata l'area parcheggio con la messa in posa della pavimentazione autobloccante e sono stati ripristinati i servizi di acqua e luce. Un muro perimetrale che delimita le aiuole è stato realizzato in pietra lavica anti-vandalismo e sono state installate le delimitazioni per inibire l'ingresso delle automobili nelle aree interne del parco.

«Quello al Parco Borsellino è il primo intervento che viene fatto grazie alla misura dei cantieri lavoro, insieme agli altri che stanno interessando la riqualificazione dei parchi comunali di Fasano e San Paolo – ha commentato il sindaco Massimiliano Giammusso –, saranno realizzati grazie ai finanziamenti che l'amministrazione sta ottenendo, come quello per il parco giochi inclusivo, pensato dunque anche per i diversamente abili».

Anche il vicesindaco Rosario Condorelli ha commentato con soddisfazione la consegna delle opere: «L'attenzione verso gli spazi pubblici, la loro manutenzione e il loro continuo miglioramento, sono tra le priorità della nostra amministrazione».